Загитова выступит на «Газпром Арене» перед матчем КХЛ СКА — ЦСКА

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова выступит в Санкт-Петербурге перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА — ЦСКА

Напомним, в пятницу, 13 декабря, Загитова объявила о приостановке карьеры. Алина не выступит на предстоящих чемпионатах России, Европы и мира. Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире. На ее счету также серебряная медаль в командных соревнованиях, а также победа на чемпионате мира 2019 года. Помимо этого, золото и серебро чемпионатов Европы.