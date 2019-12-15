Загитова выступит на «Газпром Арене» перед матчем КХЛ

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова выступит в Санкт-Петербурге перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА — ЦСКА.
Армейское дерби состоится в четверг, 19 декабря, и пройдет на футбольной "Газпром Арене" в рамках "Русской классики". О выступлении 17-летней спортсменки сообщила пресс-служба петербуржцев.
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Приятный сюрприз! ⭐ 19 декабря на "Газпром Арене" в рамках шоу перед матчем СКА — ЦСКА специально для всех гостей арены выступит умница, красавица, чемпионка России, Европы, мира и Олимпийских игр Алина Загитова! ⭐ @azagitova, ждём с нетерпением! ⛸ Не пропустите! #ИдемНаКлассику 🎫 tickets.ska.ru #РусскаяКлассика #АлинаЗагитова #figureskating #hcSKA
Напомним, в пятницу, 13 декабря, Загитова объявила о приостановке карьеры. Алина не выступит на предстоящих чемпионатах России, Европы и мира. Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире. На ее счету также серебряная медаль в командных соревнованиях, а также победа на чемпионате мира 2019 года. Помимо этого, золото и серебро чемпионатов Европы.