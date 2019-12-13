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Эмери отказал «Эвертону»
Эмери отказал «Эвертону»
Футбол
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
1 1
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
0 1
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 1
Челси Челси
Борнмут
Борнмут
0 3
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
5 0
Бёрнли Бёрнли
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
3 0
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
2 4
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Майнц Майнц
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 3
Урал Урал
Сочи
Сочи
1 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
1 4
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
Норвич Сити
Норвич Сити
1 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 1
Хетафе Хетафе