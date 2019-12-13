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7 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
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Тамбов
3
—
0
Оренбург
Краснодар
1
—
1
ЦСКА
Ахмат
0
—
1
Уфа
7 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 5
Все матчи
Эвертон
3
—
1
Челси
Борнмут
0
—
3
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
5
—
0
Бёрнли
7 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
2
—
0
Эспаньол
Гранада
3
—
0
Алавес
Леванте
2
—
4
Валенсия
7 декабря
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
3
—
1
Хоффенхайм
Фрайбург
1
—
0
Вольфсбург
Аугсбург
2
—
1
Майнц
8 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
2
—
3
Урал
Сочи
1
—
1
Рубин
Спартак М
1
—
4
Ростов
8 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
2
—
1
Саутгемптон
Астон Вилла
1
—
4
Лестер Сити
Норвич Сити
1
—
2
Шеффилд Юнайтед
8 декабря
Испанская Примера
3 из 5
Все матчи
Эйбар
0
—
1
Хетафе