Траньков назвал фигурное катание «мусорной ямой ненависти» 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Драчев рассказал о возможных санкциях IBU
Драчев рассказал о возможных санкциях IBU
Биатлон
"Без флага и гимна мы не едем"
"Без флага и гимна мы не едем"
Зимние виды спорта
Дацик проиграл легендарному кикбоксеру
Дацик проиграл легендарному кикбоксеру
MMA
"Нас не волнуют позорящие страну спортсмены"
"Нас не волнуют позорящие страну спортсмены"
Зимние виды спорта
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 3
Урал Урал
Сочи
Сочи
1 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
1 4
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
Норвич Сити
Норвич Сити
1 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 1
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
3 2
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
0 1
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
1 1
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
2 4
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
2 0
Уотфорд Уотфорд
Лестер Сити
Лестер Сити
1 1
Норвич Сити Норвич Сити
Бёрнли
Бёрнли
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
0 0
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
0 4
Боруссия Д Боруссия Д
Кёльн
Кёльн
2 0
Байер Байер
Бавария
Бавария
6 1
Вердер Вердер
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
0 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
2 0
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
2 2
Мальорка Мальорка
Валенсия
Валенсия
23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:45
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
20:30
Майнц Майнц
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Унион
Унион
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
18 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
20:30
Герта Герта
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
22:30
Бавария Бавария
20 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Гранада Гранада
20 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
21 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон
Эвертон
15:30
Арсенал Арсенал
Норвич Сити
Норвич Сити
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
21 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
15:00
Севилья Севилья
Барселона
Барселона
18:00
Алавес Алавес
Вильярреал
Вильярреал
20:30
Хетафе Хетафе
21 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Аугсбург Аугсбург
Кёльн
Кёльн
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Фрайбург Фрайбург
22 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
19:30
Челси Челси
22 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Эспаньол Эспаньол
Осасуна
Осасуна
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бетис
Бетис
18:00
Атлетико М Атлетико М
22 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Траньков назвал фигурное катание «мусорной ямой ненависти» 

RT на русском + ещё 8 7 часов назад
Траньков назвал фигурное катание «мусорной ямой ненависти»
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о конфликтах в современном фигурном катании.
«Мир искусства на льду, красоты, классики и эстетики всегда был понятен лишь узкому кругу ценителей. Пришло новое время, и с ним в фигурное катание пришло слово «фанат». Не болельщик, не любитель или поклонник — а именно фанат. Буду скучать по старому доброму фигурному катанию. Пока что моё сердце разбито, потому что мой спорт, призванный дарить добро, эстетическое удовольствие, превратился в мусорную яму ненависти и буллинга. Я пытался убежать от этого год назад после чемпионата России. Вернулся через год в надежде, что улеглось, но стало ещё хуже. Осталось только синхронное катание — вид, в который раковые клетки фанатства пока не пустили свои метастазы. Уверен, мало кто из фанатов в курсе, что мы являемся действующие чемпионы мира в этом виде. И он реально массовый как в мире, так и у нас. Теперь буду следить внимательно за синхронным, ибо всё остальное у меня вызывает горечь и стыд. Спасибо, фанат», — написал Траньков в Instagram.
Ранее Бутырская призвала не пиариться на решении Загитовой приостановить карьеру.
Лучшие моменты Премьер-лиги
RT на русском: последние новости
Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой Плющенко ответил Тутберидзе на критику в свой адрес Плющенко ответил Тутберидзе на критику в свой адрес Загитова впервые выступила на публике после приостановки карьеры Загитова впервые выступила на публике после приостановки карьеры
Комментарии 2 
Теги:
Фигурное катание , Максим Траньков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Драчев рассказал о возможных санкциях IBU
Драчев рассказал о возможных санкциях IBU
«Без флага и гимна мы не едем»
«Без флага и гимна мы не едем» 78
Дацик проиграл легендарному кикбоксеру
Дацик проиграл легендарному кикбоксеру
«Нас не волнуют позорящие страну спортсмены»
«Нас не волнуют позорящие страну спортсмены» 91
«Идите к чертовой матери!»
«Идите к чертовой матери!» 39
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение