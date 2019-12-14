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Жулин считает, что Загитовой уже нет смысла продолжать карьеру 

ТАСС + ещё 20 8 часов назад
Жулин оценил карьерные перспективы Загитовой
Фото: ТАСС
Российский тренер Александр Жулин считает, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой уже нет смысла возвращаться в спорт, так как она уже всего достигла. Таким мнением Жулин поделился с ТАСС.
В пятницу 17-летняя Загитова объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки. Она не выступит на предстоящем чемпионате России в Красноярске, который является отборочным турниром к чемпионату Европы. Также чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при заявила, что не планирует занимать место в сборной без отбора.
"Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать? Очевидно, что человек, который выиграл все на свете, уже не имеет той мотивации, чтобы учить в этом возрасте четверные и соответствовать 15-летним. Поэтому абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья, — сказал Жулин. — Она нас порадовала всеми своими программами, шикарными прокатами, но это спорт, все идет вперед, ведь когда-то и она создала такую же ситуацию для Жени Медведевой, и это нормально — спорт омолодился, деваться некуда".
На вопрос ТАСС, как быть в этих условиях любителям "зрелого" женского катания, которое пропагандировал сам Жулин, он ответил: "Да, конечно, можно было бы создать юниорский, молодежный до 17 лет и взрослый чемпионаты с 17 лет, но даже я, который всегда ратовал за катание Эшли Вагнер, Загитовой, Каролины Костнер, сейчас понимаю — это утопическая идея. Это действительно красотища, но даже я признал — безумно интересно смотреть на пять четверных Александры Трусовой, на Алену Косторную. Косторная, на мой взгляд, на сегодняшний день воплощение всего — молодость, прыжки, потрясающее катание, Валиева такая же подрастает".
"Время не остановить — ничего не сделаешь, когда-то, может быть, и Трусовой также придется заканчивать или той же Косторной. Так что абсолютно верное решение приняла Алина — зачем ей падать с двойных акселей, когда другие четверные прыгают", — считает Жулин.
Собеседник ТАСС отметил отношение спортсменки к своим тренерам: "Верное решение, и Этери [Тутберидзе] молодец, что не стала уговаривать ее. И я порадовался вчера, когда смотрел ее заявление — Алина сказала о своих тренерах "это моя вторая семья, у нас замечательные отношения". Я рад — очень разумная девушка оказалась, большая умница".
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Комментарии 2 
Теги:
Фигурное катание , Александра Трусова , Каролина Костнер , Алена Косторная , Александр Жулин , Эшли Вагнер , ИТАР-ТАСС
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