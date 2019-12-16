«Обтекать как олень»: Плющенко ответил Тутберидзе

Плющенко не захотел «обтекать как олень» и ответил Тутберидзе

Фигурист Евгений Плющенко ответил на высказывания тренера Этери Тутберидзе по поводу его комментария из-за ухода Алины Загитовой из спорта.

«Меня, как человека не совсем далекого от спорта и тем более фигурного катания, журналисты попросили прокомментировать эту безусловно сенсационную новость. Разумеется, я прокомментировал. <…> я, как мне кажется, был исключительно корректен во всех своих оценках, предположениях и высказываниях», — отметил Плющенко в своем Instagram.

Он пояснил, что высказывался о Загитовой, основываясь на профессиональных критериях, и был удивлен «хамской» реакцией Тутберидзе на его слова.

Плющенко заверил, что не собирался «заманивать» Загитову в свою команду, но отметил, что фигуристка сама несколько раз просила ей помочь.

«Уважительно относясь к чужим контрактам и обязательствам, я, разумеется, не собирался вмешиваться не в свою компетенцию. Все зависело от нее самой. Дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике», — добавил фигурист.

Он отметил, что большинство детей из школы Тутберидзе переходят в его команду добровольно.

Плющенко заявил, что «неприкрытое хамство» в адрес тренера Татьяны Тарасовой считает неприемлемым.

Также Плющенко попросил Тутберидзе перечислить фигуристов, которых она «воспитала с нуля»

«Всем ведь известно, что «Тутберидзе тим» берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет», — добавил фигурист.

Также Плющенко отметил, что написал этот комментарий, чтобы «не обтекать, как олень».

Ранее команда Этери Тутберидзе в ответ на комментарий Плющенко по поводу паузы в карьере Загитовой заявила, что тот не воспитал и не научил ни одного спортсмена ничему, и потому его нельзя назвать тренером.