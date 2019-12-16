Японские соперницы Загитовой удивлены ее заявлениями

Японские соперницы Загитовой удивлены ее решением взять паузу

Японские фигуристки Рика Кихира и Сатоко Мияхара дали комментарий по поводу недавнего заявления российской олимпийской чемпионки Алины Загитовой, передает Kyodo.

Напомним, что 13 декабря 17-летняя фигуристка заявила, что приостанавливает спортивную карьеру с целью "подтянуть" некоторые элементы, в том числе ультра-си.

По словам японок, они удивлены подобным решением коллеги. Кихира отметила, что будет скучать по Загитовой, так как та составляла ей конкуренцию. Мияхара также заявила, что будет скучать, однако отметила, что нужно уважать выбор спортсменов.

Напомним, что в прошлом сезоне именно Кихира обошла Загитову в борьбе за золото финала Гран-при.