Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко

Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгению Плющенко.

Напомним, что он выразил мнение о возможном уходе Алины Загитовой от Тутберидзе.