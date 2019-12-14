Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко 

Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгению Плющенко.
Напомним, что он выразил мнение о возможном уходе Алины Загитовой от Тутберидзе.
"Вас в настоящее время тренером назвать нельзя, Евгений! Вы не смогли ни одного спортсмена ничему научить. То, что вы с завидной регулярностью стараетесь переманить к себе готового спортсмена говорит о вас многое. Мы желаем вам воспитать хотя бы одного профессионального фигуриста", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Валентина Чеботарева заявила, что Михаил Коляда не выступит на чемпионате России в Красноярске.