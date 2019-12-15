Загитова сделала заявление

Российская фигуристка Алина Загитова выступила с заявлением о своем будущем в сборной России. Девушка отметила, что недавно дала интервью на телевидении, очень волновалась и не смогла чётко донести свои мысли. Из-за этого многие болельщики решили, что она уходит из спорта. Это не так.
«Для меня Фигурное катание — это моя жизнь… Я не планирую останавливаться и тем более "уходить". Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю… Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров», — написала спортсменка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что несколько дней назад Загитова в телеинтервью сказала, что приостанавливает карьеру, не будет участвовать в чемпионате России и не претендует на попадание на чемпионаты Европы и мира без отбора. При этом эксперты сочли, что допинговая "чёрная легенда" WADA вряд ли подтолкнула Загитову к высказываниям о приостановке карьеры, поскольку ранее она уже выступала в нейтральном статусе.