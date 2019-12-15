«Идите к чертовой матери!»

«Идите к чёртовой матери все вместе взятые!», — сказала Тарасова репортерам радиостанции «Говорит Москва».

Скандал разгорелся после заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой, что она сделает паузу в официальных выступлениях.

После этого многие болельщики и эксперты решили, что фигуристка не вернётся в большой спорт. В частности, об этом сказала Татьяна Тарасова.

Её мнение не понравилось тренеру Загитовой Этери Тутберидзе. Она дала Тарасовой резкую отповедь.

«Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви», — написала Тутберидзе в соцсетях.