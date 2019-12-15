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Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Тарасова послала журналиста, задавшего вопрос о Тутберидзе 

Газета.Ru 49 минут назад
«Идите к чертовой матери!»
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась комментировать конфликт со штабом российского специалиста Этери Тутберидзе.
Ранее на странице группы Тутберизе в Instagram была опубликована запись с критикой в адрес Тарасовой за негативные высказывания о чемпионке Игр Алине Загитовой.
"Идите к чертовой матери все вместе взятые!" — цитирует Тарасову "Говорит Москва".
13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры. После этого Тарасова сказала, что фигуристка не вернется в большой спорт.
«Все, что можно, я выиграла»: Загитова ушла из спорта<br/>
Ранее российский тренер Алексей Мишин призвал прекратить хейтерство в фигурном катании.
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Теги:
Фигурное катание , Алексей Мишин , Татьяна Тарасова , Этери Тутберидзе , Радиостанция "Говорит Москва"
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