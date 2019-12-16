Кихира ответила на решение Загитовой

Кихира отреагировала на решение Загитовой приостановить карьеру

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала решение олимпийской чемпионки россиянки Алины Загитовой приостановить карьеру. Загитова сообщила, что не будет участвовать в предстоящем чемпионате России и не станет претендовать на место в сборной на чемпионате Европы и мира без отбора.

«Если честно, я очень удивлена. Мы соревновались друг с другом, так что отчасти мне её действительно будет не хватать», — приводит слова Кихиры The Mainchini.

В прошедшем финале Гран-при в Турине (Италия) Кихира заняла четвёртое место, Загитова стала последней, шестой. Рика — первая в истории одиночница, исполнившая каскад тройной аксель-тройной тулуп на соревнованиях ISU.

В марте 2019 года Загитова выиграла чемпионат мира в Сайтаме, Кихира стала четвёртой.