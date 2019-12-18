Загитова отказалась комментировать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.

По её словам, она продолжает тренироваться со своей командой тренеров.

13 декабря Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года, а также победительницей первенства Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года.

Ранее спортивный психолог Елизавета Кожевникова прокомментировала скандал вокруг Загитовой.