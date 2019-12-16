Траньков ответил Губерниеву, сравнившему фигурное катание с биатлоном

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву , который накануне поблагодарил болельщиков биатлона за сдержанность по сравнению с поклонниками фигурного катания.

скриншот

«Это у нас ещё винтовок нет. Только говном стреляем!» — написал Траньков в «сторис» своей страницы в «Инстаграме».