Названы все участники ЧР по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников чемпионата России-2019. Список указан в алфавитном порядке
ЖЕНСКОЕ ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ
1. Васильева Виктория (г. Москва)
2. Губанова Анастасия (г. Санкт-Петербург)
3. Гулякова Анастасия (г. Санкт-Петербург)
4. Константинова Станислава (г. Санкт-Петербург)
5. Косторная Алёна (г. Москва)
6. Медведева Евгения (г. Москва)
7. Нугуманова Елизавета (г. Санкт-Петербург)
8. Самодурова Софья (г. Санкт-Петербург)
9. Саханович Серафима (г. Санкт-Петербург)
10. Синицына Ксения (г. Москва)
11. Талалайкина Мария (г. Санкт-Петербург)
12. Тараканова Анастасия (г. Москва)
13. Трусова Александра (г. Москва)
14. Туктамышева Елизавета (г. Санкт-Петербург)
15. Фролова Анна (г. Москва)
16. Цибинова Ксения (г. Москва)
17. Шульская Валерия (Оренбургская обл.)
18. Щербакова Анна (г. Москва)
МУЖСКОЕ ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ
1. Алиев Дмитрий (г. Санкт-Петербург)
2. Воронов Сергей (г. Москва)
3. Гуменник Пётр (г. Санкт-Петербург)
4. Даниелян Артур (г. Москва)
5. Зубер Андрей (г. Санкт-Петербург)
6. Игнатов Макар (г. Санкт-Петербург)
7. Катичев Владислав (Республика Мордовия)
8. Лазукин Андрей (г. Санкт-Петербург)
9. Лутфуллин Глеб (г. Санкт-Петербург)
10. Мозалёв Андрей (г. Санкт-Петербург)
11. Мурашов Егор (г. Москва)
12. Петров Александр (г. Санкт-Петербург)
13. Самарин Александр (г. Москва)
14. Самойлов Владимир (г. Москва)
15. Самсонов Даниил (г. Москва)
16. Свириденко Леонид (г. Санкт-Петербург)
17. Шулепов Антон (г. Санкт-Петербург)
18. Яблоков Илья (г. Москва)
ПАРНОЕ КАТАНИЕ
1. Артемьева Юлия — Назарычев Михаил (Пермский край)
2. Ахантьева Ксения — Колесов Валерий (г. Санкт-Петербург)
3. Балабанова Анастасия — Святченко Алексей (г. Москва)
4. Бойкова Александра — Козловский Дмитрий (г. Санкт-Петербург)
5. Ефимова Алиса — Коровин Александр (г. Санкт-Петербург)
6. Костюкович Полина — Ялин Дмитрий (г. Санкт-Петербург)
7. Мишина Анастасия — Галлямов Александр (г. Санкт-Петербург)
8. Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис (г. Москва)
9. Панфилова Аполлинария — Рылов Дмитрий (Пермский край)
10. Пепелева Алина — Плешков Роман (г. Москва)
11. Собинина Таисия — Володин Никита (г. Санкт-Петербург)
12. Тарасова Евгения — Морозов Владимир (г. Москва / Республика Татарстан)
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
1. Бибихина Ольга — Зворыкин Даниил (г. Санкт-Петербург)
2. Евдокимова Софья — Базин Егор (Самарская обл.)
3. Загорски Тиффани — Гурейро Джонатан (г. Москва)
4. Игнатьева Мария — Брагин Михаил (Свердловская обл.)
5. Конкина Ксения — Дрозд Павел (г. Москва)
6. Миронова Екатерина — Устенко Евгений (г. Санкт-Петербург)
7. Морозов Аннабель — Багин Андрей (Пермский край)
8. Пасечник Елизавета — Колосовский Егор (Нижегородская обл.)
9. Попова Бетина — Мозгов Сергей (г. Москва)
10. Синицина Виктория — Кацалапов Никита (г. Москва)
11. Скопцова Анастасия — Алёшин Кирилл (г. Москва)
12. Степанова Александра — Букин Иван (г. Москва)
13. Тульцева Юлия — Беловодченко Анатолий (г. Москва)
14. Шевченко Софья — Еременко Игорь (г. Москва)
15. Шпилевая Анастасия — Смирнов Григорий (г. Москва)