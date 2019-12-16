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Названы все участники чемпионата России по фигурному катанию 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Названы все участники ЧР по фигурному катанию
Фото: РИА Новости
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала полный список участников чемпионата России-2019. Список указан в алфавитном порядке

ЖЕНСКОЕ ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ

1. Васильева Виктория (г. Москва)
2. Губанова Анастасия (г. Санкт-Петербург)
3. Гулякова Анастасия (г. Санкт-Петербург)
4. Константинова Станислава (г. Санкт-Петербург)
5. Косторная Алёна (г. Москва)
6. Медведева Евгения (г. Москва)
7. Нугуманова Елизавета (г. Санкт-Петербург)
8. Самодурова Софья (г. Санкт-Петербург)
9. Саханович Серафима (г. Санкт-Петербург)
10. Синицына Ксения (г. Москва)
11. Талалайкина Мария (г. Санкт-Петербург)
12. Тараканова Анастасия (г. Москва)
13. Трусова Александра (г. Москва)
14. Туктамышева Елизавета (г. Санкт-Петербург)
15. Фролова Анна (г. Москва)
16. Цибинова Ксения (г. Москва)
17. Шульская Валерия (Оренбургская обл.)
18. Щербакова Анна (г. Москва)

МУЖСКОЕ ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ

1. Алиев Дмитрий (г. Санкт-Петербург)
2. Воронов Сергей (г. Москва)
3. Гуменник Пётр (г. Санкт-Петербург)
4. Даниелян Артур (г. Москва)
5. Зубер Андрей (г. Санкт-Петербург)
6. Игнатов Макар (г. Санкт-Петербург)
7. Катичев Владислав (Республика Мордовия)
8. Лазукин Андрей (г. Санкт-Петербург)
9. Лутфуллин Глеб (г. Санкт-Петербург)
10. Мозалёв Андрей (г. Санкт-Петербург)
11. Мурашов Егор (г. Москва)
12. Петров Александр (г. Санкт-Петербург)
13. Самарин Александр (г. Москва)
14. Самойлов Владимир (г. Москва)
15. Самсонов Даниил (г. Москва)
16. Свириденко Леонид (г. Санкт-Петербург)
17. Шулепов Антон (г. Санкт-Петербург)
18. Яблоков Илья (г. Москва)

ПАРНОЕ КАТАНИЕ

1. Артемьева Юлия — Назарычев Михаил (Пермский край)
2. Ахантьева Ксения — Колесов Валерий (г. Санкт-Петербург)
3. Балабанова Анастасия — Святченко Алексей (г. Москва)
4. Бойкова Александра — Козловский Дмитрий (г. Санкт-Петербург)
5. Ефимова Алиса — Коровин Александр (г. Санкт-Петербург)
6. Костюкович Полина — Ялин Дмитрий (г. Санкт-Петербург)
7. Мишина Анастасия — Галлямов Александр (г. Санкт-Петербург)
8. Павлюченко Дарья — Ходыкин Денис (г. Москва)
9. Панфилова Аполлинария — Рылов Дмитрий (Пермский край)
10. Пепелева Алина — Плешков Роман (г. Москва)
11. Собинина Таисия — Володин Никита (г. Санкт-Петербург)
12. Тарасова Евгения — Морозов Владимир (г. Москва / Республика Татарстан)

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

1. Бибихина Ольга — Зворыкин Даниил (г. Санкт-Петербург)
2. Евдокимова Софья — Базин Егор (Самарская обл.)
3. Загорски Тиффани — Гурейро Джонатан (г. Москва)
4. Игнатьева Мария — Брагин Михаил (Свердловская обл.)
5. Конкина Ксения — Дрозд Павел (г. Москва)
6. Миронова Екатерина — Устенко Евгений (г. Санкт-Петербург)
7. Морозов Аннабель — Багин Андрей (Пермский край)
8. Пасечник Елизавета — Колосовский Егор (Нижегородская обл.)
9. Попова Бетина — Мозгов Сергей (г. Москва)
10. Синицина Виктория — Кацалапов Никита (г. Москва)
11. Скопцова Анастасия — Алёшин Кирилл (г. Москва)
12. Степанова Александра — Букин Иван (г. Москва)
13. Тульцева Юлия — Беловодченко Анатолий (г. Москва)
14. Шевченко Софья — Еременко Игорь (г. Москва)
15. Шпилевая Анастасия — Смирнов Григорий (г. Москва)
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Теги:
Фигурное катание , Макар Игнатов , Джонатан Гурейро , Никита Кацалапов , Елизавета Нугуманова , Анастасия Губанова , Станислав Константинов , Дмитрий Рылов , Мария Игнатьева , Кирилл Алешин , Софья Евдокимова , Алиса Ефимова , Иван Букин , Анастасия Мишина , Денис Ходыкин , Серафима Саханович , Полина Костюкович , Никита Володин , Екатерина Миронова , Виктория Васильева , Петр Гуменник , Дмитрий Козловский , Александр Коровин , Александра Бойкова , Андрей Лазукин , Артур Даниелян , Даниил Зворыкин , Юлия Артемьева , Дмитрий Алиев , Софья Самодурова , Дарья Павлюченко , Егор Базин , Дмитрий Ялин , Сергей Мозгов , Михаил Брагин , Григорий Смирнов , Андрей Багин , Владимир Морозов
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