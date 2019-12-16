Песков отреагировал на конфликт Тутберидзе и Плющенко 

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал конфликт между тренером Этери Тутберидзе и известного в прошлом фигуриста Евгения Плющенко, сообщает РИА «Нoвости».
«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошёл до Кремля и Кремль должен этим заниматься?», — сказал Песков.
Он заявил, что глава министерства спорта РФ Павел Колобков выскажется на эту тему, если это будет нужно. Песков назвал такой конфликт не вопросом Кремля. Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков назвал перепалку между Тутберидзе и Плющенко «стыдобищем».