Скандал с Тарасовой: россияне написали петицию Путину и Эрнсту

Тренера Татьяну Тарасову следует отстранить от комментирования фигурного катания на российских телеканалах. Об этом сказано в петиции, размещенной на сайте Change.org.

Автор петиции, некая Ольга А, предлагает всем им отстранить Тарасову от комментирования любых трансляций фигурного катания на российском телевидении по причине ее предвзятости, субъективности и непрофессионализма.