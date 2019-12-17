Скандал с Тарасовой: россияне написали петицию Путину и Эрнсту 

Тренера Татьяну Тарасову следует отстранить от комментирования фигурного катания на российских телеканалах. Об этом сказано в петиции, размещенной на сайте Change.org.
Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову, президенту Федерации фигурного катания на коньках России Александру Горшкову, министру спорта России Павлу Колобкову, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и Роскомнадзору.
Автор петиции, некая Ольга А, предлагает всем им отстранить Тарасову от комментирования любых трансляций фигурного катания на российском телевидении по причине ее предвзятости, субъективности и непрофессионализма.
Также Ольга А призывает руководство телеканалов в качестве комментаторов пригласить тренера по фигурному катанию Инну Гончаренко, фигуристок Юлию Липницкую и Елену Ильиных и актера Александра Гришина.
«Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими свое дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку», — заявила автор петиции.