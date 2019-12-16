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Губерниев вступился за Тарасову 

Газета.Ru 2 часа назад
Губерниев вступился за Тарасову
Фото: РИА Новости
Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поддержал заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову в скандале с ее возможным отстранением от работы на телевидении. Об этом сообщает "Чемпионат".
По его словам, вмешательство в работу СМИ недопустимо даже со стороны зрителей, так как это нарушает законодательство Российской Федерации.
"Татьяна Анатольевна — прекрасный комментатор, потому что она вызывает у людей разные эмоции. Она великолепно справляется со своими обязанностями.
Никто не имеет права вмешиваться в работу СМИ, поэтому рекомендую всем подумать над этим", — сказал Губерниев.
Ранее сообщалось, что поклонники фигурного катания требуют отстранить Тарасову от работы комментатором.
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Теги:
Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Дмитрий Губерниев
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