«Она проиграла»: Уткин об уходе Загитовой

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение, что решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить карьеру является ее уходом из спорта. Об этом он заявил в эфире «Эхо Москвы ».

«Рамблер» писал, что ранее 17-летняя Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях.

Однако, по мнению Уткина, «если называть вещи своими именами», Алина Загитова объявила о своем уходе.

«Уход! Она проиграла. Это кончилось. Пожалуйста, о терминах давайте спорить. Если кого-то задевает, то, во-первых, он переживет — задетый. Во-вторых, никого я не оскорбил этим словом. Если я ошибся, то первым поаплодирую новому титулу Алины Загитовой», — заявил Уткин.

Он также подчеркнул, что в решении Загитовой «есть хорошее» — это то, что ее «чудовищно агрессивная группа поддержки», кажется, «осталась беспризорной».