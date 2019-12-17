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Пост Ягудина в поддержку Тарасовой оскорбил болельщиков 

Lenta.ru 31 минуту назад
«Остальные — сосать!»: Ягудин оскорбил россиян
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал заслуженного тренера Татьяну Тарасову на своей странице в Instagram.
Спортсмен призвал болельщиков не заниматься травлей «великого человека».
«Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Тарасова для меня навсегда! Остальные — сосать!» — написал Ягудин.
Последнее предложение оскорбило некоторых пользователей сети.
Позже спортсмен удалил последнюю фразу из поста, однако большинство успело увидеть первоначальную версию записи.
«Текст ваш отредактирован, в оригинале вы оскорбили прямым текстом людей которые написали и поддержали пост в поддержку Алины [Загитовой] и Эттери [Тутберидзе]», — возмутился один из пользователей. «Какой же вы подлый, Алексей! Вам не стыдно за такое поведение? Страна узнала своего героя», — добавил другой.
Ранее болельщики фигурного катания призвали отстранить заслуженного тренера Татьяну Тарасову от работы комментатором на телевидении. Петиция появилась на сайте Change.org. По мнению фанатов, Тарасова непрофессиональна, так как предвзято относится к некоторым спортсменам, среди которых олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Тарасова комментирует фигурное катание на Первом канале. Впервые болельщики высказали ей претензии после Олимпиады-2018. По их мнению, она слишком явно поддерживала Евгению Медведеву. 14 декабря Тарасова прокомментировала приостановление Загитовой спортивной карьеры. Она заявила, что спортсменка, скорее всего, не вернется в спорт.
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Комментарии 14 
Теги:
Фигурное катание , Евгения Медведева , Татьяна Тарасова , Алина Загитова , Алексей Ягудин
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