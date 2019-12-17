Пост Ягудина в поддержку Тарасовой оскорбил болельщиков

Спортсмен призвал болельщиков не заниматься травлей «великого человека».

«Будьте умнее, товарищи. Цените великих! Тарасова для меня навсегда! Остальные — сосать!» — написал Ягудин.

Последнее предложение оскорбило некоторых пользователей сети.

Позже спортсмен удалил последнюю фразу из поста, однако большинство успело увидеть первоначальную версию записи.

«Текст ваш отредактирован, в оригинале вы оскорбили прямым текстом людей которые написали и поддержали пост в поддержку Алины [Загитовой] и Эттери [Тутберидзе]», — возмутился один из пользователей. «Какой же вы подлый, Алексей! Вам не стыдно за такое поведение? Страна узнала своего героя», — добавил другой.

Ранее болельщики фигурного катания призвали отстранить заслуженного тренера Татьяну Тарасову от работы комментатором на телевидении. Петиция появилась на сайте Change.org. По мнению фанатов, Тарасова непрофессиональна, так как предвзято относится к некоторым спортсменам, среди которых олимпийская чемпионка Алина Загитова.