Психолог оценила шансы Загитовой на продолжение карьеры

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
По ее словам, такой поворот в жизни спортсменки возможен, если вокруг нее будут заботливые профессионалы, которые станут замещающими родителями. В частности, она упомянула Алексея Мишина, который является эмпатичным и поддерживающим. По мнению Кожевниковой, он способен удовлетворять потребности спортсменов, но при этом их не подавлять.
Психолог добавила, что в отличие от Загитовой другая фигуристка Елизавета Туктамышева умет жить с неудачными результатами абстрагироваться от них и идти дальше.