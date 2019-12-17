Большие деньги: Сын Плющенко перегнал отца

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. В 2009 году, как сообщал «Рамблер», он женился на продюсере Яне Рудковской. В 2013 году у них родился сын Александр. В 2017 году Плющенко-старший завершил спортивную карьеру. С тех пор он занимается тренерской деятельностью. Среди прочих он тренирует своего сына Александра.

«Санек зарабатывает сейчас большие деньги (за выступления. — Прим. ред.). Он меня опережает по зарплате!» — рассказал его отец.

Прославленный фигурист не озвучил суммы, которые зарабатывает сам и получает его сын, однако упомянул, что и сам начал зарабатывать, будучи ребенком, но все же несколько позже, чем Александр. По словам Плющенко, первые «хорошие» деньги спорт принес ему в 13 лет, а в 15 лет он купил себе трехкомнатную квартиру и автомобиль для своего отца.