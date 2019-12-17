Подсчитаны слова Загитовой на шоу «Вечерний Ургант»

Загитова на шоу «Вечерний Ургант» произнесла за 16 минут 137 слов

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана фигуристка Алина Загитова в эфире шоу «Вечерний Ургант», гостьей которого она стала в месте с Татьяной Навкой, за 16 минут эфира произнесла всего 137 слов. Сюда входит приветствие, вводные слова и «ну». В конце программы она отметила, что атмосфера на шоу куда добрее, чем царит порой на соревнованиях.

Любопытно, что самая длинная фраза звезды состояла из 31 слова. Ее спросили, насколько ей было тяжело согласиться участвовать в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Как известно, зрители смогут увидеть ее в конце декабря и начале января.

«Нет, мне, конечно же, было очень приятно, что меня пригласили в такое грандиозное шоу. Это для меня совершенно новый опыт, и, безусловно, мне помогают вжиться в роль. Вот, и как бы», — сказала она.

Напомним, что Алина Загитова на время приостановила свою карьеру. Об этом она заявила несколько дней назад. Звезду не увидят болельщики на чемпионате России, Европы и мира. При этом она будет выступать в шоу, сообщает «Спорт-Экспресс».