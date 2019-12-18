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Фигуристка Косторная стала лауреатом премии «Серебряная лань» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Косторная стала лауреатом «Серебряной лани»
Фото: © AP Photo/Antonio Calanni
Российская фигуристка Алена Косторная стала лауреатом премии "Серебряная лань", вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, в номинации "Лучший спортсмен года". Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.
В 2019 году 16-летняя россиянка стала победительницей финала серии Гран-при в Турине, установив два мировых рекорда — в короткой программе (85,45) и по общей сумме баллов (247,59).
В номинации "Лучший тренер" победу одержал наставник московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин. В 2019 году "Локомотив" под руководством Семина завоевал серебряные медали чемпионата России и стал обладателем Суперкубка страны. Лучшей командой года признана сборная России по пляжному футболу, ставшая второй в Суперфинале Евролиги и на Всемирных пляжных играх, на чемпионате мира национальная команда завоевала бронзовые медали.
Также в десятку лучших спортсменов по итогам года вошли чемпион мира по парапауэрлифтингу Владимир Балынец, многократные чемпионки Европы по велотреку Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, чемпионы мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян, чемпионка мира по фехтованию Инна Дериглазова, победительница мирового первенства в плавании Юлия Ефимова, чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, пятый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Даниил Медведев и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.
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Теги:
Фигурное катание , Вячеслав Красильников , Анжелика Сидорова , Алена Косторная , Юрий Семин , Никита Нагорный , Дарья Шмелева , Инна Дериглазова , Даниил Медведев , Олег Стояновский , Артур Далалоян , Юлий Ефимов , Анастасия Войнова , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
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