Косторная стала лауреатом «Серебряной лани»

Фигуристка Косторная стала лауреатом премии «Серебряная лань»

Российская фигуристка Алена Косторная стала лауреатом премии "Серебряная лань", вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, в номинации "Лучший спортсмен года". Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

В 2019 году 16-летняя россиянка стала победительницей финала серии Гран-при в Турине, установив два мировых рекорда — в короткой программе (85,45) и по общей сумме баллов (247,59).