11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп

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Тарасова пожелала фигуристке Трусовой результата не хуже, чем в группе Тутберидзе

Фигуристка Валиева намерена разучить четверной сальхов и тройной аксель в следующем сезоне

Эксперт: уход Трусовой к Плющенко может быть связан с ее психологическим надрывом