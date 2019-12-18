11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп

Российская фигуристка 11-летняя Вероника Жилина, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, в ходе юношеских соревнований "Новый год — 2020" выполнила четверной тулуп. Видео прыжка выложено на странице спортсменки в Instagram.
Жилина стала первой фигуристкой, которой удалось исполнить четверной тулуп на соревнованиях в таком раннем возрасте. До нее этот элемент среди женщин на соревнованиях выполняла только россиянка Александра Трусова.
Жилина победила на соревнованиях, которые прошли 16-17 декабря в Москве, набрав 168,48 балла.