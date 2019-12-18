Загитова тренируется в ледовом шоу Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проводит тренировки в парном катании и считает, что ей будет полезен опыт участия в ледовом шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Об этом Загитова рассказала на пресс-конференции, посвященной премьере.

В пятницу 17-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки. Она не выступит на предстоящем чемпионате России в Красноярске, который является отборочным турниром к чемпионату Европы. Также чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при заявила, что не планирует занимать место в сборной без отбора.

"Спасибо Татьяне Александровне [Навке] за то, что пригласила меня в эту сказку — это новый опыт, который поможет мне в жизни, — сказал Загитова. — Тренировки в шоу и обычные тренировки отличаются тем, что иногда они проходят ночью — репетируем по несколько часов".

"В этом шоу катаешься не один, нужно подстраиваться под партнера. Нужно все делать одинаково, если ты что-то забыл, будет уже не синхронно. Мы уделяем этому очень много внимания", — сообщила Загитова.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей — на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.