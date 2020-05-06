Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова приняла решение сменить тренера, перейдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Sport24.
«Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн — уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки», — пояснил он.
Инсайдер отметил, что Трусову также задевало то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была серебряный призер чемпионата Европы и двукратная чемпионка России Анна Щербакова.
«Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад», — пояснил он.
В свою очередь Евгений Плющенко отказался прокомментировать «Чемпионату» эту информацию.
«Пока не комментирую. Чуть-чуть попозже, через день-два», — заявил он.
«Рамблер» писал, что ранее от Этери Тутберидзе ушла фигуристка Евгения Медведева. Она уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру после того, как на Олимпиаде-2018 уступила коллеге по команде Алине Загитовой золото.