Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой 

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Ранее Авербух прокомментировал уход Трусовой от Тутберидзе.

Видео дня. В Минске при пустых трибунах соревнуются теннисисты

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Плющенко о переходе Трусовой в его группу: инициатива сугубо спортсмена

Плющенко заявил, что откажется от некоторых шоу ради работы с Трусовой

Фигуристка Валиева призналась, что хочет попробовать свои силы на взрослом ЧР