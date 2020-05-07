Еще одна воспитанница ушла от Тутберидзе к Плющенко

11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина вслед за Александрой Трусовой приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и перейти в команду Евгения Плющенко, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, Жилина будет тренироваться под руководством Сергея Розанова, который также сегодня покинул тренерский штаб Тутберидзе и продолжит карьеру в академии Плющенко.
В среду стало известно, что двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию 15-летняя Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе и будет работать под руководством Евгения Плющенко.
Жилина начала заниматься фигурным катанием в Архангельской области. Перед сезоном-2018/19 она перешла в группу Тутберидзе и переехала в Москву. Фигуристка владеет четверным тулупом и четверным сальховом, а также исполняет тройной аксель.
Жилина стала первой спортсменкой в истории, кому удалось выполнить четверной прыжок на официальных соревнованиях в возрасте 11 лет.