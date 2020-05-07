Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко. Вчера Лайшев прокомментировал ситуацию. Он назвал Тутберидзе выдающимся наставником, успехи Трусовой — итогом их совместной работы, а ее уход — предательством.

«Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством», — написал он в инстаграме.

По словам генерального директора «Самбо-70», в фигурном катании переходы спортсменов высокого уровня от тренера к тренеру должны приниматься с учетом мнения руководства Департамента спорта и руководства спортивных школ, которые финансируют фигуристов на протяжении всей карьеры.