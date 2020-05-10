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«Успокойте смешного сотрудника»: Плющенко обратился к команде Тутберидзе 

News.ru и ещё 16 4 часа назад
«Колесо от телеги и открыло свой роток»
Фото: globallookpress.com
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко попросил представителей группы Этери Тутберидзе обратить внимание на хореографа Алексея Железнякова.
Специалист жёстко высказался о фигуристке Александре Трусовой, перешедшей в академию Плющенко, назвав её поступок ударом ножа в спину.
Алёша, молодец, садись, пять! Снова никого не трогаем, снова выкатилось 10-е колесо от телеги и открыло свой роток!
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! — говорится в сообщении Плющенко, которое он оставил в сторис своего Instagram.
Он также назвал Железнякова бедолагой и поинтересовался, что он курит, когда заявляет об отказе покинуть группу Тутберидзе, несмотря на заманчивые предложения из-за рубежа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Плющенко заявил, что работа с Александрой Трусовой начнётся сразу после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, пока они общаются дистанционно, укрепляя знакомство. Олимпийский чемпион отметил, что уже договорился с отечественными и зарубежными хореографами, составляются программы, подбирается музыка.
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Фигурное катание , Алексей Железняков , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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