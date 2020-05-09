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Туктамышева высказалась о материнстве 

Майк Габриелян и ещё 5 21 минуту назад
Туктамышева высказалась о материнстве
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем материнском будущем. Девушка говорит, что будет баловать детей, но останется при этом справедливой мамой. Пол ребёнка она не загадывает, передаёт РИА Новости.
«Конечно, я буду баловать детей, но все-таки останусь справедливой. Кого хочется? Мне вообще без разницы. Я просто вижу себя мамой, но не знаю, кого. Это не важно», — рассказала Туктамышева.
В прошедшем сезоне Елизавета завоевала бронзу на этапах Гран-при в США и КНР, а также заняла четвертое место на чемпионате России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Семак и Туктамышева вошли в список самых знаменитых людей Санкт-Петербурга.
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Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , РИА Новости
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