Туктамышева высказалась о материнстве 

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем материнском будущем. Девушка говорит, что будет баловать детей, но останется при этом справедливой мамой. Пол ребёнка она не загадывает, передаёт РИА Новости.

«Конечно, я буду баловать детей, но все-таки останусь справедливой. Кого хочется? Мне вообще без разницы. Я просто вижу себя мамой, но не знаю, кого. Это не важно», — рассказала Туктамышева.

В прошедшем сезоне Елизавета завоевала бронзу на этапах Гран-при в США и КНР, а также заняла четвертое место на чемпионате России.