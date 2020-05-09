Авербух оштрафован за нарушение самоизоляции 

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Фигурист Илья Авербух промчался по Москве со скоростью 101 км/ч и получил штраф в 5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции. Его джип зафиксировали столичные камеры видеонаблюдения, сообщает «Собеседник».

Издание приводит документ, в котором говорится, что штраф наложен за «невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории г. Москвы».

Место нарушения — Северо-Восточная хорда, д.3 по Зеленоградской улице.

Отмечается, что в момент видеофиксации Range Rover Авербуха мчался по трассе со скоростью 101 км/ч.

До этого автомобиль спортсмена также вызывал вопросы у инспекторов ГИБДД

За последний год в отношении фигуриста составили 123 протокола о нарушении ПДД. Общая сумма штрафов — 72 тысячи рублей.

Спортсмена уже лишали водительских прав на четыре месяца после выезда на встречную полосу.