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Авербух оштрафован за нарушение самоизоляции 

Майк Габриелян и ещё 1 3 часа назад
Фигурист Илья Авербух промчался по Москве со скоростью 101 км/ч и получил штраф в 5 тысяч рублей за нарушение самоизоляции. Его джип зафиксировали столичные камеры видеонаблюдения, сообщает «Собеседник».
Издание приводит документ, в котором говорится, что штраф наложен за «невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории г. Москвы».
Место нарушения — Северо-Восточная хорда, д.3 по Зеленоградской улице.
Отмечается, что в момент видеофиксации Range Rover Авербуха мчался по трассе со скоростью 101 км/ч.
До этого автомобиль спортсмена также вызывал вопросы у инспекторов ГИБДД.
За последний год в отношении фигуриста составили 123 протокола о нарушении ПДД. Общая сумма штрафов — 72 тысячи рублей.
Спортсмена уже лишали водительских прав на четыре месяца после выезда на встречную полосу.
Ранее «Рамблер» передавал, что Авербух ограничил общение, но не сидит на карантине.
Комментарии 7
Фигурное катание , Видео , Илья Авербух , ГИБДД , ИД "Собеседник"
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