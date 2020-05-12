Тутберидзе бросила еще одна ученица

Российская фигуристка Анна Щербакова на своей странице в «Вконтакте» заявила, что уходит от своего тренера Этери Тутберидзе. Журналисты подозревают, что аккаунт спортсменки могли взломать.
Публикация появилась на странице Щербаковой поздно вечером 11 мая. В посте, написанном от имени спортсменки, говорится, что она больше не будет тренироваться в команде Тутберидзе.
«Конечно же хочу сказать сказать спасибо всем тренерам которые со мной работали долгое время, но я хочу двигаться дальше. Мне хочется развиваться!» — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Пост также гласит, что Щербакова в настоящее время находится в поиске нового тренера и заканчивать профессиональную карьеру не собирается.
«И не надо меня отговаривать, я всё для себя уже решила», — резюмирует спортсменка.
Журналисты издания Чемпионат.com предположили, что аккаунт фигуристки могли взломать. В настоящее время страница Щербаковой недоступна для посещения. В сообщении от администрации «Вконтакте» говорится, что она была удалена.