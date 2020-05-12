Тутберидзе бросила еще одна ученица

Публикация появилась на странице Щербаковой поздно вечером 11 мая. В посте, написанном от имени спортсменки, говорится, что она больше не будет тренироваться в команде Тутберидзе.

«Конечно же хочу сказать сказать спасибо всем тренерам которые со мной работали долгое время, но я хочу двигаться дальше. Мне хочется развиваться!» — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Пост также гласит, что Щербакова в настоящее время находится в поиске нового тренера и заканчивать профессиональную карьеру не собирается.

«И не надо меня отговаривать, я всё для себя уже решила», — резюмирует спортсменка.