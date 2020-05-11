Минус три: еще один фигурист ушел от Тутберидзе

Команда Этери Тутберидзе, уже обескровленная Александрой Трусовой в этом месяце, лишилась еще одного талантливого фигуриста. От именитого тренера в московскую академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» перешел Егор Рухин. Официального подтверждения перехода и комментариев пока нет, однако на сайте allskaters.info в графе «клуб» в профайле 16-летнего одиночника значится именно школа Плющенко.

Рухин выступает на соревнованиях с сезона-2014/15. В минувшем сезоне молодой человек принял участие в двух крупных турнирах: на этапе юриорского Грна-при в Куршевеле он занял четвертое место и не сумел впоследствии квалифицироваться в финал престижной серии, а на этапе Кубка России в Саранске Рухин одержал победу.

Напомним, что 6 мая стало известно о переходе из «Хрустального» в академию Плющенко двукратной чемпионки мира среди юниоров Трусовой. В «Самбо-70» крайне негативно отреагировали на произошедшее, заявив, что из школы мировая рекордсменка будет отчислена. В группе Тутберидзе в свою очередь сообщили, что Трусова лично отказалась разговаривать с тренерами и объяснять причины своего ухода, вместо нее беседовали по телефону родители. В прессе позднее появилась информация, что 15-летняя спортсменка была разочарована тем фактом, что Тутберидзе и другие специалисты в команде якобы уделяли ей мало внимания, в связи с чем ухудшились и ее личные результаты в конце сезона. На сегодняшний день Трусова по-прежнему не высказалась на эту тему.

Кроме того, вместе с Трусовой к Плющенко ушел также тренер Сергей Розанов, а уже 7 мая появилась информация о еще одном переходе: решила сменить Тутберидзе на «Ангелов Плющенко» 11-летняя Вероника Жилина. Она будет тренироваться под руководством все того же Розанова. Спортсменка занималась в «Хрустальном» с 2018 года, переехав из Архангельской области в Москву. В столь юном возрасте она успела добиться определенных успехов, получив известность благодаря тому, что стала первой, кому удалось исполнить четверной прыжок на официальных соревнованиях в возрасте 11 лет. В ее арсенале есть два квада — четверной тулуп и четверной сальхов, а также еще один элемент уровня ультра-си тройной аксель.

После массового ухода к Плющенко учеников Тутберидзе между командами произошел настоящий скандал. От команды самого успешного российского тренера последних лет в прессе многократно выступил хореограф Алексей Железняков , а генеральный директор «Самбо-70» Ренат Лайшев назвал подобные истории, как с переходом Трусовой, «предательством» со стороны спортсменов. По словам Железнякова, девушка «воткнула нож в спину» всей группе.

«Вся команда Тутберидзе чуть ли не сутками сидит на катке, ни личной жизни, ничего, пашут как папа Карло, вкладывают в детей все, что возможно и невозможно. И подросток с родителями разворачивается и уходит, не поставив в известность никого от слова совсем, а в особенности — главного наставника. Почему Сима Саханович ушла по-другому? И мы все при встрече можем спокойно обняться и спросить друг у друга, как дела, как жизнь.

А тут вопиющий факт полного неуважения, это называется воткнуть нож в спину. Кто думает иначе, ваше полное право. Только одно вам скажу. Желаю, чтобы вы никогда не испытывали тех чувств, которые сейчас испытывает Этери», — написал Железняков в социальных сетях.

Плюс ко всему, Железняков обвинил Плющенко в переманивании перспективных фигуристов у других школ, когда как к Тутберидзе «идут сами и проходят жесткий отбор». Не обошел стороной он и супругу олимпийского чемпиона Яну Рудковскую , заявив, что продюсер «умеет сделать рекламу на скандале, хайпануть, пуская в ход все ресурсы». В социальных сетях при этом Железняков отписался от Трусовой, как это ранее сделала Тутберидзе.

Впрочем, ответ Плющенко не заставил себя долго ждать.

«Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток. Тот случай, когда потерю никто не заметил! Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!» — написал Плющенко на слова Железнякова о том, что тот отписался от инстаграма Трусовой.

«А это вообще шедевр! Бедолага, что ты куришь?» — в ответ на реплику Железнякова о том, что он не уйдет из группы Тутберидзе, хотя ему поступали предложения из зарубежных школ.

«Мы никого не трогаем, не переманиваем и уж тем более не пиаримся на подобных темах! Я долго молчал, но это уже перебор, «друзья», — считает Плющенко.

Мир российского фигурного катания с осторожностью оценивает перспективы Трусовой в команде у Плющенко, который, справедливости ради, в качестве наставника пока не добился серьезных (и каких-либо вообще) успехов. Самой спортсменке эксперты советуют отказаться от социальных сетей — гнев болельщиков, поддерживающих команду Тутберидзе, можно было предугадать.