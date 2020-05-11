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ISU обновил стоимость элементов в фигурном катании 

ТАСС и ещё 13 2 часа назад
ISU обновил стоимость элементов в фигурном катании
Фото: РИА Новости
Международный союз конькобежцев (ISU) представил стоимость элементов в фигурном катании на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба ISU.
Тройной лутц теперь оценивается в 5,3 балла (было — 5,9). Стоимость остальных тройных прыжков осталась без изменений: аксель — 8,0, тулуп — 4,2, сальхов — 4,3, риттбергер — 4,9, флип — 5,3.
Четверные лутц, флип и риттбергер теперь оцениваются одинаково — 11 баллов. Ранее лутц стоил 11,5, риттбергер — 10,5. Стоимость остальных четверных прыжков не изменилась: тулуп — 9,5, сальхов — 9,7, аксель — 12,5.
В женском одиночном катании мировой рекорд по сумме баллов принадлежит россиянке Алене Косторной — 247,59. В мужском катании — американцу Натану Чену (335,30), в парном — фигуристам из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуну (234,84), в танцевальных дуэтах — французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (226,61).
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Фигурное катание , Гийом Сизерон
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