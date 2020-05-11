Тарасова высказалась об изменении стоимости прыжков 

Заслуженный тренер СССР, а ныне телекомментатор Татьяна Тарасова полагает, что Международный союз конькобежцев (ISU) изменил таблицу стоимости элементов в фигурном катании не столь радикально, как могло показаться изначально. Преимущество по-прежнему будут получать те, кто выполняет тройной аксель и четверные прыжки.

В интервью Spоrt24 Тарасова сказала, что серьезного обращать внимание на коррективы ISU не нужно. По мнению эксперта, тройные прыжки в мире выполняют тысячи фигуристов, а более сложные элементы — десятки спортсменов. Цена тройного акселя по-прежнему велика. Те, кто могут его выучить, это сделают.

Тарасова напомнила, что тройной аксель выполняют пять-шесть девушек. Поэтому изменения в расценке элементов серьезно на расстановке сил в мировом фигурном катании не повлияют.

В фигурном катании серьезно пересмотрели стоимость элементовЗаслуженный тренер СССР, а ныне телекомментатор Татьяна Тарасова полагает, что Международный союз конькобежцев (ISU) изменил таблицу стоимости элементов в фигурном катании не столь радикально, как могло показаться изначально. Преимущество по-прежнему будут получать те, кто выполняет тройной аксель и четверные прыжки.

В интервью Spоrt24 Тарасова сказала, что серьезного обращать внимание на коррективы ISU не нужно. По мнению эксперта, тройные прыжки в мире выполняют тысячи фигуристов, а более сложные элементы — десятки спортсменов. Цена тройного акселя по-прежнему велика. Те, кто могут его выучить, это сделают.

Тарасова напомнила, что тройной аксель выполняют пять-шесть девушек. Поэтому изменения в расценке элементов серьезно на расстановке сил в мировом фигурном катании не повлияют.