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Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер Евгений Плющенко анонсировал новые переходы в свою академию.

"Что касается других переходов, то они тоже будут, но это уже следующий этап. Озвучу позже", — цитирует Плющенко РИА "Новости".

Также специалист отметил, что новички будут с громкими именами.

Ранее Плющенко заявил, что готовит команду специалистов для работы с Трусовой.