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Плющенко анонсировал новые переходы в свою академию 

Газета.Ru и ещё 18 1 час назад
Плющенко анонсировал новые переходы в свою академию
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании и тренер Евгений Плющенко анонсировал новые переходы в свою академию.
В начале мая стало известно об уходе двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.
"Что касается других переходов, то они тоже будут, но это уже следующий этап. Озвучу позже", — цитирует Плющенко РИА "Новости".
Также специалист отметил, что новички будут с громкими именами.
Ранее Плющенко заявил, что готовит команду специалистов для работы с Трусовой.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , РИА Новости
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