Тарасова пожелала выздоровления Навке 

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Коллеги Татьяны Навки по фигурному катанию озабочены её здоровьем, и верят в её скорейшее возвращение к активной деятельности.

Известная российская фигуристка Татьяна Навка вместе с супругом пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым госпитализирована с коронавирусом. Об этом она сама рассказала Daily Storm. По ее предположениям, именно от мужа передалась инфекция.

«Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принёс с работы», — отметила Навка.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с НСН пожелала здоровья Навке.

«Танюха, выздоравливай!», — сказала она в эфире НСН.

При этом, Тарасова отметила, что «никаких сложных отношений» между ними нет невзирая на скандал в эфире шоу «Ледниковый период. Дети» в 2019 году. Тогда Татьяна Навка была недовольна выставленными оценками подопечной Навки. Девочка получила 11,60 баллов, пропустив по турнирной таблице двух участниц команды Ильи Авербуха . По мнению олимпийской чемпионки, оценка членами жюри была занижена, так как юная фигуристка выполнила технически более сложный номер, чем ребята Авербуха. На возмущения Навки Тарасова ответила, что девочка является «полуфабрикатом» — прыгала робко, а лутц исполнялся с двух ребер. Пересмотра оценок Навке добиться не удалось.

Российский фигурист и тренер Илья Авербух в свою очередь отметил корреспонденту НСН, что все пожелания здоровья Татьяне Навке готов высказать лично.

«Я все скажу Татьяне лично. У нас с ней очень хорошее общение», — отметил Авербух.

Напомним, Татьяна Тарасова консультировала Навку и её партнёра Романа Костомарова в начале 2000-х годов. Навка и Костомаров являются двукратными чемпионами мира в 2004 и 2005 годов, трёхкратными чемпионы Европы с 2004 по 2006 год и трёхкратными чемпионами России в 2003, 2004 и 2006 годов.

Ранее НСН сообщала, что сам пресс-секретарь президента подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией.