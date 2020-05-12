Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
6 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тамбов
Тамбов
×
Сочи Сочи
Урал
Урал
×
Арсенал Арсенал
Зенит
Зенит
×
Оренбург Оренбург
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
×
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Борнмут
Борнмут
×
Саутгемптон Саутгемптон
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Мальорка
Мальорка
×
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
×
Вальядолид Вальядолид
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Алавес Алавес
11 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
×
Ростов Ростов
Уфа
Уфа
×
Динамо М Динамо М
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Краснодар Краснодар
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Алавес
Алавес
×
Хетафе Хетафе
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Фрайбург Фрайбург
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Боруссия Д
Боруссия Д
16:30
Шальке-04 Шальке-04
17 мая

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
×
Тамбов Тамбов
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
Урал
Урал
×
Локомотив М Локомотив М
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Норвич Сити Норвич Сити
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
×
Осасуна Осасуна
17 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
19:00
Бавария Бавария
18 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Байер Байер

Тарасова пожелала выздоровления Навке 

Национальная Служба Новостей и ещё 4 6 часов назад
Тарасова пожелала выздоровления Навке
Фото: Национальная Служба Новостей
Коллеги Татьяны Навки по фигурному катанию озабочены её здоровьем, и верят в её скорейшее возвращение к активной деятельности.
Известная российская фигуристка Татьяна Навка вместе с супругом пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым госпитализирована с коронавирусом. Об этом она сама рассказала Daily Storm. По ее предположениям, именно от мужа передалась инфекция.
«Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принёс с работы», — отметила Навка.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с НСН пожелала здоровья Навке.
«Танюха, выздоравливай!», — сказала она в эфире НСН.
При этом, Тарасова отметила, что «никаких сложных отношений» между ними нет невзирая на скандал в эфире шоу «Ледниковый период. Дети» в 2019 году. Тогда Татьяна Навка была недовольна выставленными оценками подопечной Навки. Девочка получила 11,60 баллов, пропустив по турнирной таблице двух участниц команды Ильи Авербуха. По мнению олимпийской чемпионки, оценка членами жюри была занижена, так как юная фигуристка выполнила технически более сложный номер, чем ребята Авербуха. На возмущения Навки Тарасова ответила, что девочка является «полуфабрикатом» — прыгала робко, а лутц исполнялся с двух ребер. Пересмотра оценок Навке добиться не удалось.
Российский фигурист и тренер Илья Авербух в свою очередь отметил корреспонденту НСН, что все пожелания здоровья Татьяне Навке готов высказать лично.
«Я все скажу Татьяне лично. У нас с ней очень хорошее общение», — отметил Авербух.
Напомним, Татьяна Тарасова консультировала Навку и её партнёра Романа Костомарова в начале 2000-х годов. Навка и Костомаров являются двукратными чемпионами мира в 2004 и 2005 годов, трёхкратными чемпионы Европы с 2004 по 2006 год и трёхкратными чемпионами России в 2003, 2004 и 2006 годов.
Ранее НСН сообщала, что сам пресс-секретарь президента подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией.
Видео дня. Легенда тяжелоатлетики Ильин уходит из спорта
Национальная Служба Новостей: последние новости
Плющенко подтвердил переход Трусовой от Тутберидзе Плющенко подтвердил переход Трусовой от Тутберидзе «Смертность у нас низкая». Почему в Белоруссии не боятся коронавируса «Смертность у нас низкая». Почему в Белоруссии не боятся коронавируса Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
Комментарии 1
Фигурное катание , Прочее , Роман Костомаров , Илья Авербух , Дмитрий Песков , Татьяна Тарасова , Татьяна Навка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ей нужно послать всех далеко и надолго»
«Ей нужно послать всех далеко и надолго»
Шлеменко: бой Фергюсона и Нурмагомедова больше не актуален
Шлеменко: бой Фергюсона и Нурмагомедова больше не актуален
У игрока «Минска» подозревают коронавирус
У игрока «Минска» подозревают коронавирус
Тутберидзе бросила еще одна ученица
Тутберидзе бросила еще одна ученица
Плющенко прокомментировал критику в адрес Железнякова
Плющенко прокомментировал критику в адрес Железнякова
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Клишиной предложили работу эскортницы
01:23
Клишиной предложили работу эскортницы
Легкая атлетика Прочее
Навка резко ответила на критику России
00:27
Навка резко ответила на критику России
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение