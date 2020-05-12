«Ей нужно послать всех далеко и надолго»

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«Это знают только она и Этери. Когда люди расходятся, всегда так. Просто расставания с учениками — это обычная часть работы тренера», — приводит слова Волкова «СЭ».

Тренер также предположил, что Трусовой посоветовали временно воздержаться от соцсетей.

«Я бы на её месте вообще взял бы и отключил все приложения. Для нее оптимальный вариант — послать всех далеко и надолго и делать свою работу. Потому что выливается столько всего на Трусову, Плющенко и всю академию… Очень противно на это смотреть. Я не хочу аргументировать тем, что Саша ребенок, но творится кошмар и идиотизм настоящий», — добавил Волков.