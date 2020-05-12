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Бывший тренер Трусовой: ей нужно послать всех далеко и надолго 

RT на русском 1 час назад
«Ей нужно послать всех далеко и надолго»
Фото: globallookpress.com
Тренер по фигурному катанию Александр Волков, работавший с Александрой Трусовой до её ухода к Этери Тутберидзе, высказался о причинах, которые могли побудить его экс-подопечную вновь сменить наставника о уйти к Евгению Плющенко.
«Это знают только она и Этери. Когда люди расходятся, всегда так. Просто расставания с учениками — это обычная часть работы тренера», — приводит слова Волкова «СЭ».
Тренер также предположил, что Трусовой посоветовали временно воздержаться от соцсетей.
«Я бы на её месте вообще взял бы и отключил все приложения. Для нее оптимальный вариант — послать всех далеко и надолго и делать свою работу. Потому что выливается столько всего на Трусову, Плющенко и всю академию… Очень противно на это смотреть. Я не хочу аргументировать тем, что Саша ребенок, но творится кошмар и идиотизм настоящий», — добавил Волков.
Ранее сообщалось, что известный тренер Татьяна Тарасова пожелала здоровья заболевшей коронавирусом олимпийской чемпионке Татьянке Навке.
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Комментарии 2
Фигурное катание , Александра Трусова , Александр Волков , Татьяна Тарасова , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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