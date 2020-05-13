Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней 

Розанов написал, что ему было приятно работать в прежней группе. «Этери Георгиевна, низкий вам поклон и бесконечная благодарность за все, что вы сделали для меня!» — обратился к Тутберидзе он. Розанов добавил, что специалист научила его работать и верить в себя.

Розанов пожелал тренерам группы оставаться таким же дружным коллективом и пообещал с теплотой вспоминать время, проведенное вместе.