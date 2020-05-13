Тарасова ответила, почему поддерживает Путина 

«А я и сейчас за него, я не меняю своих привязанностей. Он деятельный человек, с ним не стыдно. Очень хорошо говорит, со временем стал таким оратором, у него есть харизма. Если он сказал, то сделал. Я беру не в размерах государства, а в размерах нашего спорта. Он своё слово держал и провёл Олимпиаду», — цитирует Тарасову РБК.

При этом прославленный специалист считает, что Путин не ответственен ни за скандал с допингом на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, ни за ситуацию с мельдонием, ведь решение подобных вопросов не входит в его обязанности.