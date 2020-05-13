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Тарасова ответила, почему поддерживает Путина 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Тарасова ответила, почему поддерживает Путина
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему выражает поддержку президенту России Владимиру Путину.
«А я и сейчас за него, я не меняю своих привязанностей. Он деятельный человек, с ним не стыдно. Очень хорошо говорит, со временем стал таким оратором, у него есть харизма. Если он сказал, то сделал. Я беру не в размерах государства, а в размерах нашего спорта. Он своё слово держал и провёл Олимпиаду», — цитирует Тарасову РБК.
При этом прославленный специалист считает, что Путин не ответственен ни за скандал с допингом на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, ни за ситуацию с мельдонием, ведь решение подобных вопросов не входит в его обязанности.
Ранее известный тренер Татьяна Тарасова пожелала здоровья заболевшей коронавирусом олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке.
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Фигурное катание , Татьяна Тарасова , Татьяна Навка , Владимир Путин
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