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Тарасова оценила шансы на возвращение Загитовой 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Тарасова оценила шансы на возвращение Загитовой
Фото: РИА Новости
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая приостановила спортивную карьеру, на возвращение к выступлениям. Ее слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Тарасова заявила, что спортсменка не вернется в олимпийскую команду. Объяснив, что это неплохо, так как Загитова «прекрасна в шоу-бизнесе, она прекрасна вообще», и смотреть на нее в новом амплуа приятно.
Тарасова добавила, фигуристка не сможет добиваться побед, потому не исполняет прыжки в 3,5 и 4 оборота.
Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019-го. Кроме победы на Олимпийских играх, в ее активе золото чемпионатов Европы и мира, а также финала Гран-при по фигурному катанию.
18 марта спортсменка опубликовала в Instagram шуточный ролик, чем вызвала недовольство пользователей сети. На видео Загитова открыла дверь на каток ногой, подписав его фразой «Вот для чего нужна растяжка» и добавив эмодзи микроба, похожего на коронавирус.
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Фигурное катание , Григорий Березкин , Татьяна Тарасова
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