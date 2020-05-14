Железняков удалил все посты об уходе Трусовой

В последние дни специалист активно комментировал развитие ситуации вокруг фигуристки в социальных сетях, а также давал интервью. Однако 13 мая он удалил все предыдущие посты и сделал специальное заявление на своих страничках.

«Надоело, специально удалил все посты, если вы думаете, что я буду реагировать дальше на все эти провокации, то не дождётесь, я устал от этой помойки. Работаем дальше!», — написал Железняков.

Ранее сообщалось, что ученица Плющенко показала тройные прыжки на скакалке.