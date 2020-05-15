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Загитова и Медведева вошли в состав сборной России 

News.ru и ещё 16 2 часа назад
Загитова и Медведева вошли в состав сборной России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В следующем сезоне в составе сборной России по фигурному катанию будут выступать Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.
Как сообщил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, состав на сезон-2020/21 был утвержден исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России. Обе фигуристки вошли в сборную.
В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере. Однако речи о её завершении нет, в будущем фигуристка намерена пробиться на Олимпиаду 2022 года.
Ранее NEWS.ru писал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тысяч за выступление, за рубежом — по €10 тысяч.
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