Загитова и Медведева вошли в состав сборной России 

Как сообщил ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, состав на сезон-2020/21 был утвержден исполкомом Федерации фигурного катания на коньках России. Обе фигуристки вошли в сборную.

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере. Однако речи о её завершении нет, в будущем фигуристка намерена пробиться на Олимпиаду 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева за участие в ледовых шоу получают равные гонорары. В России им готовы платить в среднем по €5 тысяч за выступление, за рубежом — по €10 тысяч.