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Российских фигуристок призвали убрать из соцсетей 

Мария Иванова и ещё 31 1 час назад
Экс-ученица Тутберидзе выразила поддержку Трусовой
Фото: РИА Новости
Автор «Чемпионата» Алексей Адамов обратил внимание, что скандалы в российском фигурном катании приводят к травле юных спортсменок. По его мнению, фигуристок нужно изолировать от соцсетей, чтобы они не страдали из-за оскорблений.
Адамов отметил, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков назвал фигурное катание «мусорной ямой ненависти», а хореограф Алексей Железняков после ухода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе заявил, что «устал от помойки».
«Можно сколько угодно взывать к совести критиков, но эффекта не будет. <…>, Снизить влияние [нездоровой атмосферы — прим.ред.] довольно просто -достаточно полностью исчезнуть из всех соцсетей, не выступать на Первом канале, не сниматься для модных журналов и ничего не рекламировать. Разумеется, до наступления 18 лет», — предложил автор статьи.
Адамов отметил, что интерес к фигуристу, которого люди видят только на льду, со временем пропадает. Именно поэтому спортсмены по всему миру стремятся к публичности.
Адамов предложил и другой способ спасти детей-спортсменов от угроз и оскорблений в соцсетях — ужесточение возрастного ценза для соревнований до 18 лет. Однако этот вариант не понравится никому, отметил автор.
Как сообщал «Рамблер», ранее резонанс вызвала новость об уходе фигуристки Трусовой от Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсменку раскритиковали в соцсетях, хореограф Алексей Железняков назвал ее решение ударом в спину.
Видео дня. 11-летний мальчик совершил революцию в скейтбординге
Комментарии 1
Фигурное катание , Российские спортсменки , Алексей Железняков , Александра Трусова , Максим Траньков , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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