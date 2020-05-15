Экс-ученица Тутберидзе выразила поддержку Трусовой

Автор «Чемпионата» Алексей Адамов обратил внимание, что скандалы в российском фигурном катании приводят к травле юных спортсменок. По его мнению, фигуристок нужно изолировать от соцсетей, чтобы они не страдали из-за оскорблений.

«Можно сколько угодно взывать к совести критиков, но эффекта не будет. <…>, Снизить влияние [нездоровой атмосферы — прим.ред.] довольно просто -достаточно полностью исчезнуть из всех соцсетей, не выступать на Первом канале, не сниматься для модных журналов и ничего не рекламировать. Разумеется, до наступления 18 лет», — предложил автор статьи.

Адамов отметил, что интерес к фигуристу, которого люди видят только на льду, со временем пропадает. Именно поэтому спортсмены по всему миру стремятся к публичности.

Адамов предложил и другой способ спасти детей-спортсменов от угроз и оскорблений в соцсетях — ужесточение возрастного ценза для соревнований до 18 лет. Однако этот вариант не понравится никому, отметил автор.