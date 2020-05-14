«У нее давно проблемы с головой»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова тренера Татьяны Тарасовой в свой адрес. Об этом сообщает Sport24.
«Рамблер» писал, что ранее Татьяна Тарасова заявила об оторванности чиновников от реальной жизни. Она также вспоминила в интервью, что фигуристка Ирина Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую, у которой был рак четвертой степени, на соревнования в Австралию.
Ирина Роднина в ответ посоветовала Тарасовой «немножечко удариться в историю» и припомнить, что это было в 1981 году, а Черкасская умерла от рака в 2000-х.
«Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет», — заявила она.