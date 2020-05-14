«У нее давно проблемы с головой»

«Рамблер» писал, что ранее Татьяна Тарасова заявила об оторванности чиновников от реальной жизни. Она также вспоминила в интервью, что фигуристка Ирина Роднина отправила хореографа Елену Черкасскую, у которой был рак четвертой степени, на соревнования в Австралию.

Ирина Роднина в ответ посоветовала Тарасовой «немножечко удариться в историю» и припомнить, что это было в 1981 году, а Черкасская умерла от рака в 2000-х.