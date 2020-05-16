Из-за чего рассорились легенды фигурного катания

Успех воспитанниц Этери Тутберидзе вызвал ожесточенную дискуссию в мире фигурного катания. Многие считают, что возрастную границу для участия во взрослых соревнованиях с нынешних 15 лет нужно поднять. Автор статьи собрал мнение финских экспертов, в том числе известного остеопата.

Троица, которую тренировала успешная Этери Тутберидзе, в прошедшем сезоне заняла на чемпионате Европы весь подиум. Чемпионат мира, отмененный из-за эпидемии коронавируса, должен был стать для российских спортсменов таким же праздником победы.

Молодые спортсмены прославились, но мнения о современных тенденциях фигурного катания разделились.

Невероятно сложные прыжки и технические элементы стали фирменным знаком учеников Тутберидзе, который гарантирует им полное превосходство над другими спортсменами.

В программы Щербаковой и Трусовой, которые дебютировали в этом сезоне во взрослых соревнованиях, были включены четверные прыжки, которые долгое время считались для женщин невыполнимыми. Чемпионка Европы Косторная покорила всех чистым по технике тройным акселем.

У трехкратной медалистки чемпионатов Европы, финской фигуристки Киира Корпи (Kiira Korpi) противоречивые впечатления от успехов российской молодежи.

«С одной стороны, я поражена тем, как молодежи удается выполнять такие невероятно сложные технические элементы. Я довольно хорошая фигуристка, но я никогда не смогла бы их выполнить», — говорит 31-летняя Корпи спортивной редакции «Юле» (Yle).

«С другой стороны, я знаю, что может стоять за такими выступлениями».

Успешность российской молодежи вызвала всеобщее беспокойство — в том числе и с этической стороны. По мнению критиков, женское фигурное катание скоро может стать соревнованием по прыжкам среди девочек, а все усложняющиеся технические элементы лишат этот вид спорта всей художественности.

Молодым фигуристкам с еще не до конца сформировавшимся телом легче тянуться и крутиться в прыжках. Набор веса и увеличение роста в переходном возрасте значительно усиливают риск травм, из-за чего в программах взрослых женщин обычно нет череды таких сложных прыжков.

Корпи думает, что в России подготовка юных фигуристов превратилась в конвейер.

«Даже не могу себе представить, сколько миллионов повторов они делают на тренировках».

Второй повод для беспокойства, гораздо более значительный, связан с ценой успеха.

Евгения Медведева Философия Этери Тутберидзе (46 лет), которая прошла нелегкий путь в спорте, основывается на полной отдаче и беспощадном труде. Спортсмены Тутберидзе тренируются шесть дней в неделю с утра до вечера. Школьную программу фигуристы осваивают с помощью частных преподавателей, и расписание тренировок учитывается в первую очередь. Российские фигуристки Алина Загитова

Благодаря тренировкам мы узнали о бриллиантах международного уровня. Однако в последние годы все больше фигуристов не выдерживают нагрузок. Корпи обеспокоена физическим и психическим здоровьем молодых спортсменов — ведь путь на вершину становится все сложнее.

«Техника этого вида спорта продолжает развиваться, но уже появились и тревожные сигналы. Вершины можно достичь все быстрее, и карьера может закончиться все раньше».

«От своих коллег из России и других стран я слышала, что огромное количество детей и молодежи теряются в этом процессе. Из детей делают все более и более успешных олимпийских победителей».

Внимание в России

Корпи подробно рассмотрела печальные стороны нового явления в интервью британской газете «Гардиан» (The Guardian), опубликованном в марте. Тогда слова медалистки чемпионатов Европы активно цитировались в российской прессе. Сторонники строгой культуры тренировок, к примеру, Татьяна Тарасова , не были рады критике.

«Киира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки? На мой взгляд, это выглядит непрофессионально», — заявила Тарасова (73 года) спортивной редакции РБК.

Корпи ответили и другие представители российского фигурного катания.

«Очень хорошо, что я не понимаю всех комментариев на русском языке», — говорит Корпи и подмигивает.

Однако финская спортсменка считает большую часть отзывов довольно логичными.

«Я знаю, что многие, в том числе и Тарасова, были разочарованы моими комментариями. Но многие меня поблагодарили за то, что я произнесла эти вещи вслух».

Тяжелые решения

Этери Тутберидзе, которая подготовила многих победителей престижных спортивных соревнований, очень популярна в России. Однако в последние годы методы работы гуру фигурного катания вызвали сомнения и в России.

Лагерь Тутберидзе критикуют за то, что тренерам не удается сохранить своих спортсменов на вершине после переходного возраста.

За несколько последних лет из лагеря Этери Тутберидзе ушли многие молодые фигуристки.

Успешный период для Евгении Медведевой закончился, когда ей было 18 лет — появились проблемы со спиной и ногами. Два года назад Медведева перешла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру (Brian Orser). Молодая фигуристка дала понять, что одной из причин ее ухода был слишком напряженный ритм тренировок. Евгения Медведева

В конце 2019 года олимпийская победительница и чемпионка мира Алина Загитова сказала, что берет паузу в фигурном катании на неопределенный срок. 17-летняя спортсменка рассказала о чувстве опустошенности из-за постоянных тренировок.

Загитова поблагодарила Тутберидзе, но ее решение только усилило критику в адрес тренера. Алина Загитова

Эта цепь событий привела, в том числе, к ссоре Тутберидзе и легенды фигурного катания Евгения Плющенко , когда тот намекнул, что Загитовой надо сменить тренера. Поднялся и более масштабный вопрос — о слишком большой цене успеха для фигуристов.

Киира Корпи напоминает, что речь идет не только о лагере Этери Тутберидзе, но и об атмосфере, обычно царящей в фигурном катании. Бывшая звезда фигурного катания обратила особое внимание на возросший объем тренировок и уровень требований.

«В Америке все тоже поражены успехами молодежи, которая поднялась на самую вершину. Тренеры думают, что им нужно попробовать выйти на те же объемы тренировок».

Травмы от чрезмерной нагрузки

У ритма тренировок и постоянно усложняющейся техники выступлений есть и плохие стороны. Корпи говорит, что слышала в Америке рассказы о фигуристках 12-13 лет, которым пришлось сделать операции на бедре или колене.

Эксперт Международного союза конькобежцев, бывшая выдающаяся фигуристка Санда Дубравчич (Sanda Dubravchić) сказала на семинаре Healthy Skater в 2019 году, что за последний год число травм у молодых фигуристок значительно возросло.

Считается, что примерно половина травм спортсменов — это травмы от чрезмерных нагрузок, которых можно было избежать при помощи правильных тренировок и своевременной реакции.

Физиотерапевт и остеопат Тиина Лехмускоски (Tiina Lehmuskoski), которая работает с детьми и молодежью уже несколько лет, обращает внимание на растущую требовательность к фигурному катанию и последствиям от нагрузок. Однако Лехмускоски напоминает, что беспокойство вызывает развитие всего спортивного мира.

«Со спортивными травмами и особенно травмами от повторяющихся деформаций приходят все чаще. Спортсмены получают более серьезные травмы, чем 10-20 лет назад, и зарабатывают их раньше. Ко мне на прием приходят юные спортсмены с очень серьезными травмами от перегрузок, например, с переломами позвоночника», — рассказывает Лехмускоски.

Опытный профессионал сферы здравоохранения очень обеспокоена победами подростков в международных взрослых соревнованиях.

«Когда говорят о соревнующихся спортсменах, обычно имеют в виду взрослых спортсменов. У молодых взрослых уже обычно есть представление о своем теле и своих возможностях. Взрослый спортсмен может понять, когда чего-то уже стало слишком много. Когда говорят о 14-15-летних победителях взрослых соревнований, важно учитывать, что их моральное развитие находится не на том уровне, как у взрослых соревнующихся спортсменов. Это может быть опасно», — говорит Лехмускоски.

Как следствие, молодые спортсмены могут заработать много травм. Лехмускоски знает многих спортсменов, достигших вершины, которых травмы беспокоят и во взрослом возрасте.

«Дети и молодежь, которых ломают на спортивных занятиях, платят слишком большую цену. Боли в спине могут остаться до конца жизни».

«Победа на чемпионате мира или Олимпиаде не стоит потери здоровья».

Новые правила?

Что же нужно сделать в нынешней ситуации?

Многие фигуристы считают, что возрастную границу для участия во взрослых соревнованиях с нынешних 15 лет нужно поднять.

«Конечно, важно поднять границу до 17 или 18 лет. Также можно немного снизить баллы за четверные прыжки, чтобы юным спортсменам не пришлось уделять им так много внимания. Баллы за компоненты можно поднять, но, с другой стороны, это тяжелее анализировать», — рассуждает Киира Корпи.

Однако она думает, что важнее всего вовсе не баллы.