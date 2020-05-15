Александра поделилась: иногда в жизни случается момент, когда нужно сделать ответственный шаг. Это необходимо для того, чтобы достичь новых рубежей.

— Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить, — написала Трусова.

Фигуристка подчеркнула, что Евгений Плющенко является для нее «выдающейся личностью и настоящим человеком, который принял все вызовы, выстоял и победил».

Также спортсменка поблагодарила всех тренеров, которые учили ее и помогали на протяжении всей карьеры. Трусова выразила признательность и поклонникам — она отметила, что рада возможности общаться с ними.

Напомним, что о переходе 15-летней фигуристки Александры Трусовой из команды Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко стало известно 6 мая. Тренер призналась, что привыкнуть к таким событиям нельзя.

В Сети обвиняли Плющенко в использовании не весьма честных методов, с помощью которых он переманил спортсменку к себе, однако тот заявил, что решение девушки было самостоятельным.