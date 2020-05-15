Хореограф Даниил Глейхенгауз намекнул на возвращение на лед олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в ходе онлайн-тренировки со спортсменкой в Instagram.
«Рамблер» писал, что ранее Алина Загитова, являющаяся обладателем высших наград всех крупных соревнований, объявила, что приостанавливает свою карьеру.
Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова провели совместную онлайн-тренировку в соцсети и ответили на вопросы поклонников, в том числе и о возобновлении карьеры фигуристки.
«Про музыку все скоро узнают. Просто пока мы не делаем никаких официальных заявлений, потому что прежде чем их делать, мы сначала слушаем музыку на льду. А сейчас у нас нет возможности это сделать. Музыка на льду всегда звучит по-другому», — заявил Глейхенгауз.