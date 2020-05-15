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«Рамблер» писал, что ранее Алина Загитова, являющаяся обладателем высших наград всех крупных соревнований, объявила, что приостанавливает свою карьеру.

Даниил Глейхенгауз и Алина Загитова провели совместную онлайн-тренировку в соцсети и ответили на вопросы поклонников, в том числе и о возобновлении карьеры фигуристки.