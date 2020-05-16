Плющенко отправил Рудковскую жить на улицу ради нового челленджа 

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в своём Instagram видео, где показывается, как он выгоняет супругу Яну Рудковскую из-за того, что она чихнула. Так звёздная пара решила не только посмеяться над коронавирусом, но и исполнить мечту хейтеров.

Ролик начинается с того, что Рудковская стоит перед входной дверью с чемоданами и пытается оправдаться перед мужем. Однако Плющенко всё равно её выгоняет вместе с собакой Фифой. Затем спортсмен вышвыривает сумки за порог. Завершается действо песней Юрия Антонова «Мечта сбывается».

Мечты сбываются! — подписал Плющенко под видео.

Многие поклонники положительно отнеслись к этому посту. По их словам, сейчас многим не хватает позитива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская заявила, что владельцы издания, разместившие скандальную статью о её сыне Александре, извинились перед ней, но материал пока не удалён. О самой публикации она высказалась словами «позор и бесчестие».